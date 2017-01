Elettra, a Daniela: "Podemos jugar a lo que quieras" (tensión sexual no resuelta, aún...)

Elettra no entiende que Daniela vaya tan despacio en su conquista: “ Pensé que una semana ya me habrías conquistado, que irías más rápido conmigo”. Elettra le ha confesado a su compañera de concurso que le encantan los juegos y que no tendría ningún problema en jugar con ella ( todo esto con una mirada picarona que siempre dice mucho más), a lo que Daniela le ha contestado: “Podemos jugar a lo que quieras”. Para terminar con la conversación, Elettra le ha rozado un pecho a Daniela… ¿Cómo llamáis vosotros a esto?, aquí lo tenemos claro: TENSIÓN SEXUAL NO RESUELTA.