Sandra Barneda, a Aída Nízar: "Cuando se compara la heterosexualidad con la homosexualidad no hay debate"

Aless Gibaja ha visto un vídeo en el que Alejandro Abad le ha llamado "maricón". Tras esto, el 'influencer' ha comentado que no se lo toma en cuenta porque sabe que es "un insulto fácil" y que lo dijo sin pensar. Toño Sanchís, al escuchar estas palabras, ha recordado lo que le dijo el padre del último expulsado al exrepresentante de Belén Esteban en la pasada gala. En ese momento, Aída Nízar se ha metido en la conversación y ha comentado que a Aless le han expulsado "por los insultos" hacia ella. Entonces, Sandra Barneda le ha reprochado hacer esa afirmación y le ha dico que tiene que decir "en mi opinión". Aída, muy ofendida por tener que hacer ese matiz cuando solo se estaba expresando libremente, ha dicho que los insultos que le ha dicho Aless a ella son mucho peores que decirle "marica" a alguien, recordando lo que le dijo Alejandro Abad a Aless Gibjaa y matizando "que no ha sido en tono despectivo". En ese momento, Sandra Barneda ha dicho que no quería entrar en el debate, porque "en el momento en el que se compara la heterosexualidad con la homosexualidad no había debate", ha sentenciado y, Aída, ha recalcado que para ella son "todos somos iguales".