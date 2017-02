Aída Nízar pide perdón a Aless Gibaja por haberle llamado "enfermito"

Aless Gibaja le ha preguntado a Aída Nízar que a qué se refería cuando le llamaba "enfermito" dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Ante esto, Aída no ha podido hacer otra cosa que pedir perdón... "Efectivamente tengo que pedir disculpas por ese comentario", le ha dicho la exconcursante a Aless, quien dice que "no se le caen los anillos" por reconocer que se equivocó. Sin embargo, Nagore le ha reprochado pedir disculpas y no decir los motivos por los que se lo llamó. Por su parte, Aless Gibaja también ha pedido perdón por los comportamientos y las formas que ha tenido con Aída.