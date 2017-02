Aída le lee la cartilla a Marco sobre su relación con Alyson y Aylén

Marco y Aída tienen diferentes formas de ver la vida y de entender el amor. "Aída nunca ha sufrido por amor", sentencia la recién repescada por la audiencia . Una afirmación que el italiano no se cree del todo: "Qué mentirosa", opina él riendo. Ella insiste pero pronto la conversación toma otro rumbo, aunque no alejado del amor.

Marco habla de sus relaciones sentimentales en 'GH VIP' y Aída no ha podido evitar mostrar interés sobre la actual novia de su compañero: Aylén. El italiano confiesa que está enamorado de su chica y que eso es algo indiscutible, que no se olvida de ella. Pero Aída discrepa profundamante y no duda en decir lo que piensa al respecto: "Te estás olvidando del compromiso que implica tener pareja. Hay cosas que no se pueden hacer".

Pero Marco no está nada de acuerdo con esta opinión aunque ella añade metáforas para que logre entender su postura: "Los besos no hacen hijos pero saben a vísperas". Marco comienza a preocuparse y le pregunta a Aída si piensa realmente que ha habido atracción con Alyson por su parte. Ella hace honor a la sinceridad que le caracteriza y no se anda con rodeos: "Sí, yo lo he visto". El italiano se ríe y ella va a más: "Yo soy tu novia y tú te comportas como las semanas que yo he estado aquí con una chica y cuando sales...".

Marco piensa que Aída no entiende la amistad que él tiene con Alyson, cree que es "cerrada de mente" y que ha respetado en todo momento a su novia: "Tengo la conciencia tranquila", sentencia Marco para zanjar el tema.