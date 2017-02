Aída, destrozada por la expulsión de Alejandro: ¿Dios por qué permites esto?

“¿Por qué? ¿Qué ha hecho Alejandro mal? ¿Qué clase de sociedad es esta?” Aída ha cumplido su sueño de regresar a Guadalix, pero no lo ha hecho de la manera que ella esperaba. La audiencia ha expulsado a Alejandro Abad, el único amigo de Aída en ‘Gran Hermano VIP’ y ella estaba tan abatida que ha llegado a replantearse la posibilidad de abandonar el concurso y ha reprochado a la audiencia, la misma que le había salvado, lo que acababa de hacer: “¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la sociedad que no quiero… ¿Por qué está Alejandro fuera y han dejado a una persona que disfruta arrastrando a la gente de los pelos? ¿Por qué? No sé si coger esa puerta e irme. ¿Dios por qué permites estas cosas? ¿Por qué los valores no se tienen en cuenta? ¿Me decís algo que Alenjandro ha hecho mal? Ha aportado sentido del humor, ingenio… Ha sido un valiente. Lloro de impotencia, esos trabajadores que se dejan la piel y ven al otro subir, como la Elettra ésta que no aporta nada…”.