Las mejores pullitas de Aída tras ser repescada en 'GH VIP'

Aída ha vuelto a Guadalix de la Sierra tras recibir el máximo apoyo por parte de los espectadores. La concursante ansiaba un reencuentro con su inseparable Alejandro, pero éste fue expulsado por la audiencia . Después de sufrir un momento de bajón , Aída presenció las nominaciones de sus compañeros, que fueron por primera vez a la cara. La recién repescada no daba crédito a lo que estaba escuchando y, haciendo honor a su sinceridad, no dudó en decir todo lo que se le pasaba por la cabeza con la ironía que siempre le caracteriza.

"Es el único momento de sinceridad que he visto en esta casa": Durante una pausa en las nominaciones.

Aída pregunta si alguien ha visto su botella. Alyson contestó que ella sí y la respuesta de la repescada fue: "Entonces tírala, la habrás escupido. Es lo que saber hacer".



A Elettra: "¿En tus realities votabas también a la cara? Eran un poco más agresivos, ¿no?"



"Cria cuervos y te sacarán los ojos": reflexionando en voz alta.

Aly comenta que la noche es oscura, a lo que Aída contesta "Hay gente oscura, no la noche oscura".



Todos comentan la novedad que supone nominar a la cara: "Lo único que ha habido cara a cara es Alejandro"

"Hija, llevas muchos años ya aquí para hablar bien el español… eres tan torpe, háztelo mirar", a Alyson.



El italiano fue de los últimos en nominar: "¿Qué estás elucubrando, Marco? Es el único que piensa… el único frio. ¿Te salen las cuentas?"

"Aquí hay tanta amistad que a mí me abruma… tanta amistad y tanto cariño. No sé por dónde empatizar yo con tanta amistad, tanta generosidad, tanta nobleza, tanto amor…": Aída al escuchar los motivos de sus compañeros a la hora de nominar.



"Dicen que cuando uno dice 'creo' es porque no está seguro": Aída matizando las palabras de Marco.



¿A quién se referirá Aída con lo siguiente?: "A mí no me despiden de los sitios por falta de trabajo o tratar mal a un equipo o por ser una ignorante que no sabe ni hablar"

Sergio le pregunta si ha escuchado ya la canción que compusieron durante la prueba semanal 'Canta como puedas': "Sí, es impresionante, me entusiasma", contesta ella con sonada ironía.

"¿Tú crees que entretiene la hipocresía? Te digo yo que no": Aída acercándose a Daniela.



Aída carga contra Alyson: "Ojalá seas buena persona, pero contigo misma... Eres una trizteza andante. Ni tienes códigos ni tienes nada. En español se dice 'códigos de honor', a ver si aprendes ya un poquito de español, que llevas muchos años aquí"

"Cómprate una vida y piérdete un siglo, por favor": aún tiene más para Alyson.

No hay que mencionar el nombre de Alejandro en vano: "¿Eso es lo que echas de menos de Alejandro? Pues friega tú, que es para lo que puedes servir. Y cierra la boca cuando comes"



"El karma es justo. Ni la audiencia odia tanto a la Nízar ni quiere tanto a estos hipócritas": Valorando la decisión de la audiencia por haberla repescado.

Está claro que Aída no puede ni ver a Alyson: "Mira que hay gente maravillosa en América y nos traen a esta cosa".

Jordi le pregunta si piensa abandonar tras la expulsión de Alejandro: "Hay una cosa que se llama lealtad a los espectadores, que me pagan a ti y a mi. Ellos (sus compañeros) están aquí de vacaciones pagas".



"Hay que saber hacer lo que tú haces, quedarte siempre en la superficie. Es un arte, las actrices sois así": Aída reparte también para Ivonne.