Alejandro Abad pide un favor a sus compañeros, ¡que no le nominen!

La expulsión está a la vuelta de la esquina y los nominados temen por su eliminación. Alejandro es el concursante que más veces ha pisado la sala de expulsión y ha visto como, una y otra vez, se han ido marchando los que fueran sus máximos apoyos en la casa de Guadalix. Pero el compositor comienza a cansarse de estar continuamente en la cuerda floja y ha aprovechado un momento clave para hacer un llamamiento a sus compañeros.

Alejandro cogió la palabra durante la 'Última hora de GH VIP' para captar la atención de todos. "Si por algún milagro de la vida no me voy este jueves, dadme la oportunidad de no nominarme alguna semana. Quiero explicárselo a mis hijos y a mi familia que hubo una semana en la que mis compañeros confiaron en mí". Así de claro.

Sus compañeros tomaron bien las palabras de Alejandro y a alguno le pareció simpática esta petición pero la pregunta es... ¿Le darán ese placer o harán caso omiso? El jueves saldremos de dudas.