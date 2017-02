Alejandro no se calla ni dentro, ni fuera de ‘Gran Hermano VIP’

Metidos en las relaciones que han surgido en Guadalix, Jordi González ha querido saber qué pensaba Alejandro, el sexto expulsado, de la relación sentimental de Sergio e Ivonne y él ha vuelto a ser claro: “Creo que es interés por ambas partes. El interés de actriz de telenovela venezolana y el tipo correcto que hace todo perfecto hasta que su abuelita le para los pies”. El buen rollo de Alejandro con Irma Soriano en la casa ha sido inexistente y el expulsado nos ha dejado claritos los motivos: “Irma Soriano a mí me ha sorprendido muy negativamente porque está actuando las 24 horas del día. Lo que sueña, también lo tiene en el guion que traía preparado de su casa. Y una persona que está actuando juega con la ventaja de que está atenta a todo para saltar en el momento adecuado”. Con la intención de que Alejandro estuviera informado de todo Jordi le ha contado como iban las nominaciones, ¿Sabes que Irma Soriano ha nominado a Emma? “¿Sí?, bueno es lógico, es normal. Desde mi punto de vista es una hipócrita cien por cien… De Irma me espero cualquier cosa, estoy seguro de que quién delató a Emma, fue Irma”, una información que Jordi le ha corroborado y que ha llevado a Alejandro a preguntar por qué no le habían echado ya del concurso.