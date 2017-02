Alyson se disculpa con Daniela: "Me siento mal y quiero pedirte perdón"

Tras varias idas y venidas, Alyson y Daniela han tenido un acercamiento. La americana ya dejó claro durante los primeros días de convivencia que ellas no eran tan amigas antes de entrar a 'GH VIP 5' y últimamente los roces de la convivencia han agravado su relación.

Vimos como Marco y Alyson tenían su primera discusión de amigos a raíz de que la americana cuestionara todo sobre la locutora de radio. Más tarde, Aly y Daniela intentaron solucionar el tema, pero esto no hizo más que tensar más aún la situación. Ahora parece que han llegado a un punto de acuerdo gracias a un acercamiento propiciado por Aly.

"Me siento mal y quiero pedirte perdón", fueron las palabras de Alyson ante una desconfiada Daniela que contestó "no sé, tía" y no dio su brazo a torcer hasta el final de una conversación en la que Aly le explicaba lo complicado que le ha resultado convivir con ella durante todo este tiempo. Daniela ha quedado tocada y piensa que todo lo que ha vivido con su compañera ha sido fingido.