Alyson explota en contra Aylén: ¡Así ha sido su primer encontronazo en 'GH VIP'!

La llegada de Aylén a Guadalix de la Sierra resultó ser un torbellino para los habitantes de la casa. Marco fue el más afectado con su "fría reacción" al reencontrarse con ella en el confe. Pero la tercera en discordia también tenía algo que decir. Alyson prefirió no mojarse en este asunto pero antes de emplear su tiempo en correr sobre la cinta explotó contra Aylén.

La americana permanecía observando, junto al resto de sus compañeros, la tensa conversación que estaban manteniendo Marco y Aylén en el salón. Cuando él decidió levantarse del sofá y alejarse hasta el baño, Alyson no pudo evitar decir lo que pensaba al respecto. La argentina comentó que si Marco está afectado es "por sus propios actos" y fue entonces cuando Alyson tomó la palabra a gritos: "¡¿Pero qué ha hecho?!"

"Dije las cosas claras y decidí no acercarme. No me acerqué a Marco en ningún momento". En seguida Aylén le contestó " ¿Y quién te culpó? Te estás culpando sola". La americana opinó que estaba teniendo lugar una situación que no debería existir y aquí terminó la conversación entre ellas, pues Aída decidió interponerse para atacar a Alyson.