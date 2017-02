Alyson Eckmann y Aylén Milla se ven las caras por primera vez...

'El Súper' se ha equivocado y le ha pedido a "Aylén" en vez de a "Alyson" que fuese dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP'. La cara de la americana cuando ha oído el nombre de la novia de Marco Ferri ha sido un poema. En cuanto Alyson ha puesto los pies en el confesionario, le ha preguntado a la "jefa de vestuario" si era Aylén y ella ha omitido la pregunta y le ha comentado a tomar las medidas. "¡Oh my god ¡Súper', por qué me haces esto!", se ha quejado la concursante. Cuando Aylén ha dejado de tomarle las medidas, la americana ha ido la habitación donde se ha encontrado con Aída y le ha confesado que está convencida de que era la novia del italiano, pero Aída la ha persuadido diciéndola que era Agatha Ruiz de la Prada, una diseñadora muy conocida en España.