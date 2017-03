Gala 10 'GH VIP 5' (02/03/17)

Daniela ha descubierto que Elettra no soporta que haga "la puerca", Ivonne que Elettra cree que es "una víbora", Daniela que le da malas vibraciones a Ivonne e Irma y Emma que se quieren de verdad y que no les importa nominarse. La sala de expulsión de 'Gran Hermano VIP' se ha convertido en la sala de la verdad por uno minutos y los concursantes han descubierto lo que sus compañeros no se atreven a decirle a la cara.