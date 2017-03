¿Qué concursante de Gran Hermano VIP 5 eres? ¡Participa en nuestro test! 📝

¿Elettra, Daniela, Alyson, Aída, Irma o Aless Gibaja? ¿A qué concursante de GH VIP te pareces más? Todos han demostrado su carácter dentro de la casa y han protagonizado algunos de los momentos más memorables de esta edición. Seguro que alguna vez te has sentido identificado con algunas de las discusiones, historias de amor, risas, bromas o llantos que han sufrido alguno de estos concursantes. Ha llegado el test definitivo: ¿Qué concursante de GH VIP 5 eres? ¡Participa!

Si tu mejor amiga te intenta quitar a tu ligue. Tú…

A. ¡No entiendo nada! ¿No era mi mejor amiga? Bueno, me da igual

B. ¡Mejor! No quiero a nadie en mi vida con malas vibraciones

C. ¡¡¡Le haré la vida imposible, mamita!!!⚡️

D. Eso es porque no adora su vida

E. (lloro) Pero, ¿por qué me ha pasado esto a mí? (más lloros)😭

F. Mi súper-consejito es que te alejes de unas personitas tan malignas ¡Son la calaña de España!

Cuando dos personas están discutiendo ¿Qué haces?

A. Paso de la discusión, no es cosa mía ¡Me voy al gym!💪🏻

B. Intento hablar con cada uno por separado para ver si pueden llegar a solucionarlo

C. Participo en la discusión ¡¡Me encanta la adrenalina!!

D. Intento defender a una de las dos partes ¡A quién adore su vida!

E. Me mantengo al margen observando la situación👀

F. Intentaría calmar los ánimos con mis súper-consejitos

¿Crees que la amistad es uno de los pilares más importantes de tu vida?

A. Sí, tengo un montón de amigos, pero fuera de la casa

B. Me han traicionado mucho, ya no puedo confiar en nadie😡

C. Sí, pero si tengo que contar algo… No me importa, soy un poco boca-chancla

D. Tengo muchos amigos a los que adoro💖

E. Sí, por supuesto y soy muy fiel a los míos

F. ¡Tengo muchos súper-amiguitos, a los que quiero around the world!

¿Cómo reaccionarías si expulsan a tu mayor apoyo de la casa?

A. Sabía que esto iba a pasar ¡Es un juego!

B. Daría vueltas solitaria por el jardín hasta que amaneciera ¡¿Qué voy a hacer ahora?!

C. ¡En este concurso he venido a jugar sola!

D. Me sentiría defraudado con la audiencia ¿Por qué no adoran su vida?😈

E. Pediría mi expulsión y lloraría hasta que me echaran ¡Ay que desgraciada soy!

F. ¡No entiendo nadita! Era un súper apoyo para mí dentro de la casita

¿Cómo enamorarías a tu ligue?

A. Primero me haría su mejor amigo y luego le haría reír a todas horas

B. Tenemos que tener una gran atracción cósmica ¿Se atraerán nuestros auras?

C. Seguro que con mis diamantes de muchos millones de euros caería rendido a mis pies

D. ¡Seguro que con unas clases de oratoria emocional le conquistaría!

E. Soy una mujer tradicional: una cena a la luz de la luna de Guadalix y unas velas🍽️

F. ¡Yo no quiero amores en my life! Seré una personita solterita forever

Llegados a este punto, solo queda un paso. Haz un recuento de las letras que has elegido y comprueba qué concursante eres.

MAYORÍA DE A: Alyson

Alyson es una persona muy sincera, va con la verdad por delante siempre dentro de la casa. La “americana más americana” sufrió un súper flechazo con el chico más guapo de la casa, pero después todo se desvaneció. Tiene bastante carácter y no duda en sacarlo cada vez que ve una injusticia en la casa. No le gusta mucho meterse en discusiones, a no ser que vayan con ella y se suele mantener casi siempre al margen. Ahora mismo, su mayor apoyo en la casa son Elettra y Marco, aunque sabe que ella está ahí para jugar.

MAYORÍA DE B: Daniela

Daniela es una persona que no te deja indiferente: o te cae mal o te cae bien. Comenzó el reality, con una fuerte amistad con Alyson, pero se ha ido deteriorando con el tiempo. Ha sido muy criticada por intentar lidiar entre el trío amoroso Aly-Marco-Aylén, pero ella siempre se ha mantenido fiel a sus principios. Al igual que la americana, es una persona muy sincera y no duda en intervenir en cualquier discusión para defender a los suyos. Respecto al amor, todos creíamos que comenzaría un bonito idilio con Elettra, pero no ha podido ser, y lo que antes era amor ahora se ha convertido en desamor. También se dice que un chico le está esperando fuera, pero la sexóloga sigue abierta al amor.

MAYORÍA DE C: Elettra

Elettra tiene mucho carácter, no se muestra indiferente ante nada ni nadie y siempre intenta luchar por su verdad. Como ya hemos visto durante el todo GH VIP, ha tenido algún que otro rifi rafe con cada concursante que ha pasado por la casa de Guadalix. Parecía que al principio del concurso, tendría un idilio con Daniela, pero las cosas se han torcido y no conservan ni su amistad. La italiana siempre ha dado su opinión, sobre lo que sucedía en la casa y "sin pelos en la lengua". Además, siempre le ha dado mucha importancia a su aspecto físico, como hemos podido ver por la cantidad de diamantes que luce en su piel.

MAYORÍA DE D: Aída

Aída tiene una personalidad arrolladora y se ha convertido en el centro de atención de todas las críticas y todas las discusiones. "Adora tu vida" se ha convertido en su lema e intenta aplicarlo a todos los concursantes de la casa, aunque no siempre ha salido bien. La colaboradora es muy sincera, a veces demasiado, y opina y da lecciones a toda la casa. Volvió repescada porque así lo quiso el público, aunque en ese mismo instante, le dieron uno de los mayores varapalos de toda la casa: la expulsión de su gran apoyo, Alejandro Abad. Hemos visto también, que aunque parezca una mujer fuerte, en el fondo es una persona sensible y dispuesta a mostrar sus sentimientos en cualquier momento.

MAYORÍA DE E: Irma Soriano

Irma Soriano también es una persona muy sensible, que no duda en mostrar sus sentimientos en cualquier momento. La presentadora, siempre ha defendido y lucha por los suyos, a los que echa mucho de menos dentro de la casa. Además, tiene mucho carácter y junto a su inseparable Emma se han convertido en las dos personas que ponen un poco de cordura dentro de la casa. Respecto al terreno del amor, siempre ha dicho que es una mujer muy tradicional y así lo ha mostrado dentro de la casa.

MAYORÍA DE F: Aless Gibaja

El 'influencer' se ha convertido en uno de los concursantes más importantes de la edición. Tiene una personalidad arrolladora e intenta ayudar siempre a los que están alrededor con sus "súper consejitos". Durante su paso por la casa, siempre ha intentado poner "peace" y que no cundiera el pánico. Cuando se marchó dejó un gran vacío en dos de sus inseparables compañeras: Alyson y Daniela, quienes fueron su gran apoyo en el concurso. Siempre ha presumido de tener muy buenos amigos "around the world" y en la casa se llevó bien con todo el mundo, excepto con la incasable Aída Nizar. Con ella, mostró su carácter más desconocido y tuvieron bastantes conflictos, aunque ya se habían producido fuera de la casa. Respecto al amor, nunca ha hablado de su vida privada aunque sí actuó en la casa como "celestino".