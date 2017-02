Aída, al Súper: "Por favor, no me insultes"

Un descuido por parte del Súper provoca un nuevo pique entre Aída y Elettra mientras veíamos cómo se iban a conformar los dos equipos en los que se dividirá la prueba semanal: embarazados y no embarazados.

Tras una tensa semana en la que los concursantes se han enfrentado no solo a una dura pista americana, sino que han tenido que acatar las órdenes de los Sargentos Kiko Matamoros y Aída, un nuevo desafío llega a Guadalix de la Sierra. ‘Cría como puedas’ es el nombre de la nueva prueba semanal que divide a los concursantes en dos grandes grupos: los que están ‘embarazados’ y los que no.



Anoche, los chicos fueron abriendo las cajas que habían escogido al azar en el cual un predictor les anunciaba en qué equipo se encontraban. Uno a uno fueron nombrados por el Súper, según el orden en el que estaban sentados en el sofá. Cuando le tocaba el turno a Aída, un desliz provocó el malestar de la gran hermana, lo que hizo sumar un nuevo enfrentamiento entre ésta y la italiana.

El Súper llamó Elettra a Aída y su cara de asombro fue inevitable. “Por favor Súper, no me insultes”, fueron sus palabras. Por su parte, Elettra tampoco pudo contenerse y expresó cosas como “No me compares con la mierda, esto es chocolate”. Está claro que cualquier pequeño descuido puede provocar una nueva trifulca entre las concursantes, cuya competencia está más tensa cada día.