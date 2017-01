Caparrós, a Tutto, tras la nominación a Emma: "Le has salvado por un trabajo"

Los concursantes se han enterado de que Tutto salvó a su amigo Alejandro Abad. El compositor no daba crédito y se ha quedado mudo mientras el resto de compañeros le agasajaban... Pero las sorpresas no se han quedado ahí, si no que Emma Ozores también se ha sorprendido cuando al volver de la prueba, un cartel con su nombre le estaba esperando. Ante la noticia de la nueva nominación, Caparrós que se siente muy culpable por haberla dado los tres puntos, le ha reprochado a Tutto que haya salvado a Alejandro Abad porque cree que ha sido "en función de un trabajo y no de lo que está pasando en la casa".