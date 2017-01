Kiko Matamoros llega a la casa parando los pies a Aída Nízar: "No me molestes más"

Kiko Matamoros ha llegado a la casa de 'Gran Hermano VIP' con la intención de poner firmes a los concursantes. "A partir de ahora vais conocer la disciplina, la autoridad y el honor. Os dirigiréis a mí en otros términos, como señor, sargento, mi sargento. Yo me dirigiré a vosotros con educación y respeto", ha afirmado el sargento de la casa. Pero Aída ha mostrado que no era capaz de mantenerse en silencio, ganándose su expulsión de la habitación. "Quédate ahí y no me molestes más", ha afirmado Kiko.