Mª Ángeles, a Kiko M: "Como tú en tu casa no pintas nada, ahí te has hecho grande"

"Tampoco se trataba de hacer de eso Guantánamo", ha comentado Kiko después de que al entrar en el plató le llamasen "Kiko Matamoroso" y le comparasen con un oso amoroso. El colaborador de 'Sálvame' ha comentado que no se puede hacer lo que ha hecho Aída que, según él, es ir "buscando la provocación" e ir "fingiendo agresiones". Tras esto, la madre de Aída Nízar le ha atacado diciéndole que como él en su casa no pintaba nada, que dentro se había hecho grande, algo que a Kiko no le ha sentado muy bien.