Sergio, sobre Ivonne: "Quiero ser yo quien la bese, no ella a mi"

Sergio se ha confesado con el súper y le cuenta que si tan levantamente va con Ivonne es porque quiere esperar a que ella esté segura: "Quiero ser yo quien la bese a ella, no ella a mi". Más tarde ha encontrado un momento de intimidad con la presentadora y le ha confesado su preocupación por ella cuando se besó con Daniela. "Me importa porque me gustabas".