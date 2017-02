El día de la marmota se cuela en 'GH': ¡Los temas más recurrentes en cada edición!

Que una información del exterior te desestabilice

La última concursante en sufrir este trago ha sido Ivonne Reyes. Después de que el súper le llamara al confesionario para comunicarle las últimas noticias relacionadas con su vida personal han hecho mella en la presentadora. Aunque se empeñe en disimularlo, sus compañeros le preguntan sobre cómo se encuentra y ella ya ha llegado a confesar que cuando salga “va a arrollar con todo”.

Otras polémicas o informaciones que han tenido que ser comunicadas por la organización y que han provocado más de un abandono son las de Carlos ‘el yoyas’ cuando su actitud provocó un gran revuelo fuera de la casa, Bárbara por el delicado estado de salud de su padre, Óscar (‘GH 3’) tras la muerte de su abuelo o el de Mónica (‘GH 1’) cuando se publicó su pasado en la prostitución.

Pasión en el jacuzzi

La temperatura ha subido en la casa de ‘GH' en más de una ocasión pero sobre todo en la pasada noche cuando Daniela decidió besarse con todos en el jacuzzi, algo que ya hicieron Ylenia y Fede dos ediciones VIP atrás, aunque no con la misma intensidad, todo hay que decirlo. Matías y Ana en ‘GH 7’ o David e Isabel en ‘GH 5’ son solo otros ejemplos. No podemos olvidar tampoco el delfín de Arturo en ‘GH 11’, cita obligada junto con la ‘manualidad’ por parte de Saray a Carlos en ‘GH 14’.

Que alguien tenga pareja fuera de la casa

Marco Ferri no es el primer participante que tiene a alguien esperándole fuera. Ya en la primera edición de ‘GH VIP’ Almudena, la pareja de Fabio Testi, se convirtió en un personaje más dentro de Guadalix, pues constantemente se hablaba de ella a raíz del tonteo que Fabio Testi tenía con Marlène Mourreau. Belén Esteban también habló en muchas ocasiones de “su Míguel”. Aunque si alguien fue polémica a la hora de dirigirse a su novio de fuera fue Laura Campos, ganadora de ‘GH 12’ cuando dijo en el confe eso de “Samu, es lo que hay” después de confesarle que se sentía atraída por Marcelo.

Todos contra uno

No es casual que la mayoría de los concursantes se posicionaran en contra de Toño Sanchís durante sus primeros días de convivencia. Le ha ocurrido también ha Aída, que sufre una especia de déjà vu al sentirse de nuevo desplazada como ya le ocurrió en ‘GH 5’ a pesar de que ya se ha reconciliado con su gran enemiga Elettra. Pasó lo mismo con Carlos Lozano el año pasado, con Bárbara y Adara en la última edición de 'GH'.

El tonteo máximo sin llegar a nada

El hecho de que algunos vean algo entre Marco y Aly o entre Elettra y Daniela cierto tonteo no es nada nuevo bajo el techo de la casa. Marta López y Coyote Dax, Liz Emiliano y Alejandro Nieto, Adara y Rodrigo, Yoli y Jonathan o Chayo Mohedano y Adans Peres son algunos de los ejemplos de tonteo máximo que no llegó a nada más en Guadalix. Algunos tuvieron más suerte que otros al salir de la casa.

Pelea por la comida

Es un clásico. No solo la compra semanal suele traer problemas en la casa, sino también el asalto al almacén. La última disputa vino precedida por el hecho de que Aída pidiera algo más de pavo después de comer. El clan del bizcocho en ‘GH 12+1’ o Bea comiendo bajo la mesa en ‘GH 17’ son solo algunas de las polémicas que han tenido lugar por culpa de la escasa comida.

Que todo se magnifique

En ‘GH’ todo se vive intensamente y lo han llegado a decir todos y cada uno de los concursantes, aunque bien es cierto que en muchas ocasiones lo han utilizado como excusa para justificar algunos de sus actos. El amor es la principal causa para vivir el reality tan intensamente.

Los abucheos que sientan mal

El hecho de que Aless quedara tocado tras escuchar los abucheos por parte del público cuando Jordi le dijo que no estaba nominado no nos pilló de sorpresa. Belén Esteban, Carlos Lozano, Laura Campos, Adara, Igor o Ylenia Padilla han sido también víctimas de estos gritos, que no son para nada premonitorios, pues en alguna ocasión estos abucheos se han traducido en bajos porcentajes de expulsión.

Hacerse la víctima

Suele ser una de las acusaciones más recurrente en la historia de ‘GH’. Desde Paula hasta Adara, pasando por Ares y la reciente Irma. Toda lágrima hay que soltarla con exceso cuidado, pues pueden acusarte de usarlas para conseguir el voto a favor por parte de los espectadores.