Irma, al súper: "Emma os ha mentido"

Emma se defendió anoche tras haber tenido acceso a la web del programa. Sus palabras son claras e insiste en que no vio "nada que no haya vivido ella allí dentro" para también añadir que no sabía de la gravedad del asunto. Estas palabras impactaron a Irma, que no dudó en ir al confesionario después de que pensara que su amiga no había sido sido del todo sincera cuando el súper les llamó la atención a todos. "Os ha mentido", confesó entre lágrimas.