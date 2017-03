El último capricho Lamborghini: ¡Alyson!

Daniela y Elettra no atraviesan el mejor momento de su relación de amistad y la italiana ha bromeado con la posibilidad de hacerse pareja de Alyson. A la concursante no le ha hecho mucha gracia, pero ha entrado en el juego de Elettra con mucho sentido del humor. Pero a quién realmente no le ha hecho ninguna gracia saber que Elettra y Alyson podían despertar el interés sexual de Marco, ha sido a Aylén.