Elettra, de Daniela: "Pensaba que era mi amiga pero no lo es, es el juguete de Aída"

Elettra parece que ya ha asumido que su amistad con Daniela es historia y la culpa de todo se la echa a Aída. “Pensaba que era mi amiga pero no lo es, es el juguete de Aída y ya está. Aída le ha comido la cabeza… por lo menos admítelo. El problema es que yo ya no confío en ella. Me sentiría mejor si el jueves se va Ivonne o Daniela, mejor Daniela porque es una de las más malas en este momento para mí”, aseveraba la italiana.