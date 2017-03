Irma, Alyson, Elettra… todos contra Daniela: "Siento que Aída es mi apoyo máximo"

Desde que llegase Aída repescada a la casa de ‘GH VIP’, Daniela se ha vuelto inseparable. Esto es algo que no ha sentado nada bien a sus compañeros que empiezan a sospechar algo raro en el comportamiento de la locutora de radio. “Siento que Aída es mi apoyo máximo, por lo menos puedo hablar con ella y sea lo que sea no me está haciendo un cuento chino detrás”, intentaba explicar Daniela entre lágrimas en el confesionario.