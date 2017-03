Ivonne, de Elettra: "La noto falta de cariño"

Desde que hace una semana vieron imágenes de su relación, Ivonne y Elettra están en pie de guerra. “Hay un límite que ha traspasado y que no se lo permito ni se lo permitiré”, aseguraba Ivonne en los posicionamientos y en relación a los comentarios que había escuchado sobre su hijo. “Por una parte pe produce ternura pero por otra parte me choca y me mantengo alejada porque a mí me duele lo mío. Aunque tiene mucha gente, familia y amigos, la noto muy falta de cariño”, aseveraba la presentadora.