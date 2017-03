Todos contra Daniela por participar en la broma escatológica de Aída

La broma de la caca verdadera perpetrada por Aída le está saliendo cara a Daniela, la única en seguirle la broma. Sus compañeros, que no daban crédito ante lo que veían en el suelo del cuarto de baño, se escandalizaron de que llegaran tan lejos. Daniela se puso nerviosa y los demás vieron en ella una actitud un tanto extraña. "Hay algo de ella que no me cuadra, algo muy oscuro", ha dicho Alyson al ver cómo reaccionaba. Al final, Daniela ha tenido que dar explicaciones sobre su manera de arreglar la situación.