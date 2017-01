Toño Sanchís, de Terelu: "Tiene que empezar a ser valiente y tener su propio discurso"

Toño Sanchís tuvo la oportunidad de ver un vídeo resumen del paso por la casa de Terelu Campos y de su relación en Guadalix. “Me gustaría que fuese valiente Terelu, tiene que empezar a ser valiente. Precisamente porque la quiero mucho no me voy a poner a su altura, prefiero callarme. Si yo hubiese sido perro se la lio, pero no se la voy a liar. Tiene que empezar a ser valiente y a tener su propio discurso y su propio sentimiento… y me voy a quedar ahí porque la quiero”, aseguraba el representante.