El grave error de Toño Sanchís con el secreto de Tutto Duran: ¿Lapsus o intención?

Poco antes de la garrafal metedura de pata de Toño Sanchís, Jordi González advertía al representante para que, durante la despedida de sus compañeros, no contase nada del secreto de Tutto del que además, dependía la continuidad del cantante en el concurso. “¡Nooo!”, decía el representante dándolo por hecho. Aunque después bromeaba: “La voy a liar… ¡qué no!”. Unos 25 minutos después, y después haber visto algún vídeo donde Tutto no le dejaba en buen lugar, llegaba la despedida y el representante le soltaba: “¡Cómo me has colado lo de Miami!”. ¿Fue un despiste o había alguna intención?