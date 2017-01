Toño Sanchís pide disculpas a la hija de Irma Soriano después de haberla hecho burla

Toño Sanchís ha explicado que no les ha dicho a los concursantes lo que pensaba de ellos sencillamente porque "pasa" de todos. En este momento Toño ha despotricado de Irma Soriano y ha dicho que no le ha dicho unas cuantas cosas "por respeto a su edad". Entonces, la hija de Irma ha defendido a su madre y Toño le ha hecho burla, por lo que ha tenido que pedirla disculpas. La tía de Daniela Blume también ha recibido críticas sobre su sobrina: "la que más le come el tarro a la peña es ella", le ha dicho Sanchís. Pero Toño también ha recibido un reproche. El amigo de Alejandro Abad le ha criticado su estilo chulesco y él se ha defendido diciendo que era de Madrid.