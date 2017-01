Toño la lía pardísima al despedirse de Tutto: "¡Tío, que me has colado lo de Miami"!

Jordi González había avisado a Toño para que en su despedida de los compañeros de la casa tuviera cuidado para no desvelar el secreto de su amigo Tutto. Pero el representante se fue de la lengua en cuanto lo tuvo en pantalla. "Tutto, tío, que me las has dado por todos los lados, que me has colado lo de Miami..." ha dicho y acto seguido ha intentado arreglarlo al darse cuenta de que la estaba liando.