Mucho tonteo... ¿y primera cobra de Elettra a Daniela?

Elettra y Daniela han continuado con sus devaneos tras el episodio en que la italiana se puso nerviosa al ver los movimientos de cadera de Yvonne y pedirle que parara porque, según dijo, su culo la estaba mirando. "Me gusta la carne y me gusta el pescado", dijo Elettra y siguió tonteando con Daniela, que se motivó mucho y se ofreció a hacerle hechizos mágicos para hacerle caer rendida a sus pies. Para desgracia de Daniela, el hechizo no hizo mucho efecto porque la italiana respondió con una cobra horizontal ante los avances de su amiga.