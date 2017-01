Alyson, la reina de cabras y gallinas 🐓👑

“Me ha dado cuenta de que no tiene ni idea de cuidar de un animal de granja”, así de claro ha tenido Alyson que Elettra no tiene ni idea de cuidar de las granjas por mucho que diga que tiene caballos y en su familia siempre han tenido animales. Elettra se ha tomado muy en serio su papel de jefa de la Casa Rural VIP Sierra y no está dispuesta a que nadie le rebata sus órdenes. Por las cabras, por las gallinas o por lo que sea, la tensión entre Elettra y Alyson se corta con un folio y cualquier cosa vale para que entren en el confesionario y echen chispas.