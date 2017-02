Alonso, tercer expulsado de 'GH VIP 5', deja sola a Irma, su nueva mejor amiga

Lo que no consiga la sala de expulsión no lo consigue nadie y tras varias semanas de malos rollos, Irma Soriana y Alonso Caparrós han conseguido convertirse en los nuevos mejores amigos de la edición, pero lo han sido tan solo por unos minutos porque la audiencia ha decidido que fuera Alonso el tercer expulsado de ‘GH VIP 5’. Irma se ha quedado cabizbaja porque tenía la sensación de que Alonso no había hecho el concurso que le hubiera gustado, pero él ha asumido fantásticamente la derrota y se ha marchado deseando volver a reencontrarse con su esposa.