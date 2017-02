Irma Soriano y Alonso Caparrós, dos glorias de la televisión unidas frente a la adversidad

Alonso había deseado batirse en duelo con Irma Soriano y la audiencia ha cumplido su deseo, pero antes de que supiéramos cuál de los dos ganaba la batalla, los concursantes han visto en la sala de expulsión un vídeo resumen de sus más y sus menos durante la convivencia. Sin embargo, en lugar de alejarles más todavía, estas imágenes han servido para que los presentadores se unieran más que nunca. Irma ha vuelto a romper su promesa de no llorar porque ha tenido miedo de lo que estaría pensando su madre, pero Alonso ha sacado su lado más caballeroso y la ha consolado con muchísimo cariño. Ambos se han pedido perdón por todo lo sucedido e Irma ha cambiado de opinión, ahora sí quiere saber qué escribió Alonso sobre ella en el blog.

Alonso Caparrós escribió en su blog un parrafito dedicado a Irma Soriano y por el que ella, al enterarse que tras publicarlo él pidió perdón a su familia por todo lo que dijo, no se atrevió a preguntar qué barbaridades había plasmado. "Está tan preocupada de proyectar una imagen que la vuelva a lanzar a la primera división que su autenticidad queda desvirtuada. Además, e sta nueva imagen que pretende es la misma de siempre: casposa, cursi y pasada de moda. Un esfuerzo vano por aparentar quien no es", escribió Alonso. Tras leerlo, Irma ha admitido que sí que es verdad la primera parte pero que ni es cursi ni casposa. Tras leerlo, Irma se ha quedado mucho más tranquila y Alonso aparentemente, también.

Lo que no consiga la sala de expulsión no lo consigue nadie y tras varias semanas de malos rollos, Irma Soriana y Alonso Caparrós han conseguido convertirse en los nuevos mejores amigos de la edición, pero lo han sido tan solo por unos minutos porque la audiencia ha decidido que fuera Alonso el tercer expulsado de 'GH VIP 5'. Irma se ha quedado cabizbaja porque tenía la sensación de que Alonso no había hecho el concurso que le hubiera gustado, pero él ha asumido fantásticamente la derrota y se ha marchado deseando volver a reencontrarse con su esposa.