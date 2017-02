Aylén se emociona al escuchar a Marco: “Mis sentimientos por ella aumentaron”

Kiko no podía decirle nada a Marco sobre la situación que estaba viviendo fuera de la casa, pero una simple conversación ha servido para que el VIP se diera cuenta de que su novia necesitaba que él la mirara a los ojos y le dijera una vez más que sus sentimientos no solo no han cambiado, sino que han aumentado. Unas palabras que han emocionado a Aylén que seguía al otro lado del teléfono y que le han dado un chute de energía, pero que aun así no son suficientes para superar sus miedos.