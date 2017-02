Elettra Lamborghini, a Daniela Blume: “A ti no te gustan las ostritas”

Daniela no tira la toalla con Elettra, pero la nieta de Lamborghini tiene claro que ella es una chica microondas y que por mucho que la guste jugar en el jacuzzi, ella es una chica muy difícil que calienta, pero no cocina. Elettra tiene miedo de que Daniela se olvide de ella cuando termine el concurso, pero la sexóloga está convencida de que no va a ser así e incluso, está dispuesta a esperar a que estén sin cámaras para probar.