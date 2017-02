Aída e Irma, una reconciliación imposible

Con Irma y Aída en la sala de expulsión, Jordi ha querido que vieran algunas de sus discusiones más sonadas en Guadalix, pero ellas se han quedado inmóviles. Jordi ha querido saber si a Aída le parecía normal llamar “garrapata” ochocientas cincuenta veces a su compañera, pero ha parecido que sí: “¿Te parece normal que a mí me llamen mala?”. Irma ha decidido no entrar en un nuevo enfrentamiento y se ha mantenido muy elegante: “Pido perdón y doy las gracias, creo que ya he hablado suficiente”. Aída está convencida de que Irma ha sido su mayor decepción en el concurso, con ella ha tenido un montón de momentos maravillosos, pero cree que en el momento que la presentadora se dio cuenta de que no contaba con el favor de la casa, se apartó de su lado y no le perdona que le dijera que no estaba realizada por no estar casada, ni tener hijos.