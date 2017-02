Aída Nízar: "¿Qué clase de sociedad es esta que preferís a estas malas personas?"

Aída Nízar, la cuarta expulsada de ‘GH VIP’ ha entrado en el plató santiguándose y pisando fuerte, pero en el momento que se ha abrazado a su madre, se ha roto: “Lo siento, lo siento… Yo no quería salir”. Aída estaba rota, pero Mª Ángeles y sus familiares han intentado que se viniera arriba repitiéndole hasta la saciedad que lo había hecho de diez. Jordi ha roto este momento tan tierno y se ha encontrado con una Aída indignada porque no se merecía estar en el plató, pero que rápidamente se ha venido arriba: “¿Qué clase de sociedad es esta que preferís a estos malos?”. Jordi no quería hacer más daño, pero le ha comunicado a Aída que había sido expulsada con un 69,69% de los votos, un porcentaje que a ella no le ha parecido ni tan mal: “El 69 es una buena postura”. “Vivimos en una sociedad en la que se prefiere a personas malas, vivimos en una sociedad en la que se tienen que buscar amigos por Tinder, les molesta que se hable con Dios…”, Aída estaba indignadísima por su expulsión y no ha repetido hasta la saciedad que ella no se merecía estar fuera de la casa. El presentador ha querido que supiera que a él le había parecido que lo había hecho bien y la expulsada se ha vuelto a venir arriba: “Irma Soriana come las ilusiones, absorbe la energía de la felicidad” “¿Me tengo que callar que Gibaja no se ducha ningún solo día y que huele fatal?”…