100% Aída: “Claro que me gustaría casarme, con un Aído” 👰🏻💘👸🏻

Lo que más saca de quicio a sus compañeros es que Aída grite a los cuatro vientos que adora su vida y hable con Dios a todas horas en voz alta, y ella esta semana lo ha hecho mucho más que nunca. La concursante no se puede querer más y está convencida de que solo le entregaría su vida a “un Aído” eso sí, es consciente de que un reality de su vida sería lo más: “Mi vida es un show, me tenían que hacer un ‘Aída 24 horas’ y lo reviento”. “Dios mío, así me hiciste”, no hay más que hablar.