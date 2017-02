¡BOMBAZO DE AÍDA!: "Martínez-Maíllo le pidió mi mano a mi madre y no se la dio"

Aprovechando uno de los poquitos momentos de pausa que ha tenido Aída, Jordi González le ha preguntado por el hombre tan importante que había querido casarse con ella y la pucelana ha sido más clara que nunca: “Fernando Martínez-Maíllo fue uno de los hombres que pidió mi mano a mi madre y no se la dio”. Una información que la propia Mª Ángeles ha confirmado con cierto pesadumbre porque Aído no llegó a sentir lo suficiente por él, lo que no significa que no le considerara alguien muy especial: “Es uno de los mejores hombres que han pasado por mi vida y me alegró mucho de que sea la mano derecha de Mariano Rajoy”.