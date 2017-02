Alejandro, Elettra, Emma y Sergio, nominados semanales

Marco: Con tres puntos a Alejandro porque es una persona con la que no tengo ningún tipo de relación en la casa. Con dos para Emma por ser la más perezosa de la casa. Y con uno para Irma por descarte.

Alyson: Tres puntos para Alejandro es un hombre que juega muy feo. Dos a Sergio porque no llego a entenderle. Y uno para Emma porque no tengo mucha relación con ella aunque me cae muy bien.

Irma: Tres puntos para Alejandro porque no me gusta su forma de concursar. Con dos a Marco porque esta semana está siendo un poco egoísta en la prueba. Con uno a Ivonne por ha hecho un comentario que no me ha gustado.

Sergio: tres puntos para Elettra por el comportamiento pésimo que tuvo hace dos semanas. Con dos a Alyson por el mismo motivo. Y con uno a Alejandro porque esta semana ha mejorado su comportamiento y además, mis compañeros le van a masacrar a puntos.

Ivonne: Con tres puntos a Alejandro. Con dos a Emma. Y con un punto a Elettra (con las prisas de recibir la llamada no dio las razones).

Alejandro: Con tres puntos para Irma Soriano por su gran actuación, de hecho le daré un Oscar. Con dos puntos para Elettra porque tiene una lengua muy sucia y con uno a Alyson también por su falta de educación.

Elettra: Con tres puntos a Alejandro porque aunque he hecho las paces con él, siempre tiene en la cabeza el juego. Con dos puntos a Sergio porque está bien ser una persona buena pero en la vida también necesitas pelotas. Con uno a Ivonne porque no me gustan las personas que no toman posición

Emma: Con tres puntos para Alejandro. Con dos a Marco. Y con uno a Sergio (Tampoco dio razones con las prisas)

Daniela: Con tres puntos a Alejandro por las razones que ya se saben. A Irma porque acabo de escuchar una conversación que no me ha gustado nada. Y con uno a Ivonne porque también estaba en esa conversación.

Sergio y Emma entran en la lista tras la salvación de Irma