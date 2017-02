Alex, el hijo de Ivonne, sobre su relación con Sergio: “Disfruta cómo una quinceañera”

Tras una rapidísimas nominaciones, Ivonne Reyes ha levantado el teléfono y su cara se ha iluminado al escuchar la voz de su hermana Clairet, quién le ha dicho que todo fuera estaba estupendamente y que no tuviera pisa por regresar a casa: “Comienza a disfrutar que te lo mereces todo. Tú bebé está bello, se lo está portando bien. Aquí está todo en orden y no hay prisa, no te preocupes”. La hermana de Ivonne ha querido saber si a la VIP le apetecía hablar con su hijo y al escuchar un “sí”, su hijo Alex se ha puesto al teléfono: “Es un concurso muy guay por tu parte, te quiero un montón, estoy disfrutando muchísimo y te veo muy divertida… Disfruta cómo una quinceañera”. Una reacción que ha dejado a la presentadora tranquila porque a ella le preocupaba que a su hijo no le gustara que se estuviera besando con Sergio.