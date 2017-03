Marco y Aylén, ¿llegó la hora de pedir una hora sin cámaras en 'GH VIP'?

Después de ver (y de escuchar) las apasionadas noches que pasa la pareja bajo las sábanas tras su reconciliación, Aída ha tomado la palabra y les ha propuesto algo a sus compañeros de habitación en mitad de la noche: "Quiero informaros de algo porque sois extranjeros y quizás no lo sabéis. Podéis pedir una hora sin cámaras... sólo con sonido. Me encanta el amor y me encanta veros así, porque os veo felices". "Allí podéis hacer el salvaje, el beso trompeta, lo que queráis...", les recomienda Aída.

Pero este llamamiento al amor también incluye a otra de las parejas de la casa, la formada por Sergio e Ivonne: "Sergio, tú eres el siguiente. Lo que quiero es que no me intimidéis". Ante estas declaraciones, Aylén ha manifestado su preocupación y ha pedido disculpas a Aída por si algo le ha podido molestar y además le ha recriminado a Marco que no le avisara de esta posibilidad que le propone el programa, aunque el italiano defiende que no tenía ni idea.

¿Pedirán Marco y Aylén la primera hora sin cámaras de este 'Gran Hermano VIP 5'?