'Gran Hermano VIP': Aída Nizar, por segunda vez expulsada, tras haber sido repescada

El recibimiento de una ganadora

Como si hubiese sido la ganadora de ‘Gran Hermano VIP’, Aída ha sido recibida por Toño Sanchís y Alejandro Abad arrodillados delante de ella y alabándola. Después la han cogido en volandas como una reina mora entrando en su palacio y ante la avalancha de personas que han ido a abrazarla, han terminado en el suelo ‘haciendo el sándwich’. Eso sí, esta vez Aída se ha sujetado muy bien su vestido para que no se le viese nada.

"Cuando haces una broma, la mierda te cae encima"

Aída se mostró desafiante con todos los que quisieron gastarla una broma tan escatológica como la de la caca. Aquí se encuentra toda la explicaicón y el proceso… Aylén fue quien decidió enfurecer a Aída, Elettra quien creó la caca de mentira, Alyson quien puso las braguitas viejas… todo un entamado para molestar a Aída. Sin embargo, el tiro les salió por la culata porque Daniela y Aída les pillaron ‘infragantis’. "No me voy a levantar de aquí hasta que cague. ¿Quieren jugar?, van a jugar", dijo Aída ante de esparcir sus excrementos delante del inodoro…

Aída, a su nueva amiga: "Haz una cosa por mí, gana este concurso"

La octava expulsada ( por segunda vez), de ‘Gran Hermano VIP’, solo se ha despedido con un mensaje muy emotivo de Daniela Blume, su nueva concursante y ‘best friend’ de la casa: "Eres sensacional y te necesito como amiga". Quién nos iba a decir que esta pareja que comenzó tirándose los trastos a la cabeza hubiesen creado un vínculo tan intenso. Eso sí, con su despedida, Aída no ha querido perder la oportunidad de malmeterla (o avisarla) de los males que se cuecen en Guadalix: "No te fíes de nadie, en todo lo que yo visualizaba me he quedado corta". Eso sí, tampoco hay que olvidar que le ha pedido perdón por ser tan estricta con la gente.

La hora sin cámaras de Aylén y Marco deja a la casa sin sueño

Dado que Aylén estaba nominada, la pareja pidió una hora sin cámaras para poder disfrutar de ese tan anisado momento de intimidad y hablar ciertas cosas. A pesar de que cámaras no ha habido, la casa de ‘Gran Hermano VIP’ se ha enterado perfectamente de lo que sucedía aun sin estar dentro de la habitación. Los gemidos de Aylén y la respiración de Marco han traspasado hasta los dormitorios del resto de concursantes de Guadalix dejándoles sin sueño. Alyson sin duda es la que peor lo ha pasado. La americana no podía soportar tales sonidos y mordiéndose las uñas se ha ido al salón en busca de un remando de paz.

Alyson, la gran decepción de Marco y la gran alegría de Aylén

Si lo que Aylén quería era comenzar a hacer mella en la relación de Marco con Alyson, lo ha conseguido. La americana, que ha ganado la prueba, ha tenido el privilegio del veto y ha elegido emplearlo con la novia del italiano. Con esto ha conseguido que Aylén no pudiese nominar a nadie pero sí ser nominada. Alyson, además de nominar con dos puntos a Aylén, le ha dado uno a Marco por no haber hablado tanto esta semana. Aylén esto se lo ha tomado como un ultraje hacia su novio. “¡Estoy anonadada!”, ha gritado la argentina. Cuando le ha tocado el turno a Marco, a él le han podido las emociones. "P odría nominar a Alyson pero, a diferencia de ella, quiero ser coherente", ha comentado el italiano ante una seria cara de preocupación de su amiga.

La broma de los gemelos

¡Sorpresa, sorpresa! No se estaban volviendo locos, ¡son gemelos! Los concursantes llegados desde ‘Big Brother Brasil’ se han metido perfectamente en su papel y han conseguido despistar a los habitantes de ‘Gran Hermano VIP’ durante toda la gala. Al final, el Súper les ha llamado a todos al confesionario, donde se encontraba uno de los gemelos. De esta forma, por fin han podido descubrir la broma y dar la bienvenida a Manoel y Antônio.