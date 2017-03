Alyson, sobre Marco y Aylén: “Están amargados de la vida”

Alyson no soporta a Aylén, no le gusta su actitud, ni su manera de vestir, ni nada que tenga que ver con ella. Pero se ha dado cuenta de que Marco no es el hombre sincero que él pensaba porque le han contado que la pareja rompió su relación para entrar en el reality chileno ‘¿Volverías con tu ex?’ y que una vez que entraron volvieron a convertirse en pareja. Ella tiene la sensación de que en un concurso así tienen que ser naturales y no entrar con una estrategia fijada.