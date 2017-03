Aylén enfurece a Elettra y Alyson al decirlas que habían engordado

Aylén ha sido muy directa con Elettra y Alyson y lEs ha dicho que han "cambiado mucho de peso" aunque no se hayan dado cuenta. Este comentario no se lo han tomado muy bien ninguna de las dos concursantes. Elettra ha admitido en el confesionario que sabe que ha engordado pero que ella se sigue viendo bien, mientras que Alyson ha confesado que se siente acomplejada por sentirse "enorme". Marco ha ido a hablar con ambas y a decirlas que estaban estupendas y que no se deberían de preocupar por estos comentarios y de paso, decirle a Aylén lo que había sucedido. La argentina ha hablado con Alyson y le ha pedido disculpas por si le había molestado lo que había dicho y sincerarse con la concursante porque ella tampoco se gusta a sí misma por no tener tantas curvas como le gustaría.