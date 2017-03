Aylén, a Marco: “Trata de ser feliz e intenta volver a estar contento”

Emocionada por la situación, Aylén ha conectado por última vez con la casa de ‘Gran Hermano VIP’ y le ha transmitido a Marco todo su amor. Le ha pedido que por favor volviera a ser él mismo, que fuera feliz y que intentara volver a estar contento. Marco estaba preocupado por las imágenes que había visto en la sala de expulsión y le ha vuelto a pedir perdón: “Después del último vídeo que vi, me he caído mal yo solo. Te pido perdón si te he dicho algunas cosas de mal modo”. Tras la romántica despedida de la pareja, Aylén se ha despedido de Daniela y le ha pedido que cuidara de su amado, ha dado las gracias a las personas que le habían ayudado y los demás también: “Gracias por dejarme ver lo que no quiero ser en mi vida”.