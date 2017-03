Aylén, sobre su relación con Marco : “Cuando demuestro amor, hago la cama”

Al ver un vídeo resumen de su tenso reencuentro en ‘Gran Hermano VIP’, Aylén y Marco se han echado las manos a la cabeza y han tenido la sensación de que no había hecho las cosas bien. Jordi ha bromeado con Marco diciéndole que no sabía que era tan “moderno” porque le había reprochado a Aylén que no le hubiera doblado un calcetín, pero ella ha salido en su defensa y ha explicado que el VIP ve el amor en los pequeños detalles de la convivencia y que ella entró en la casa aplicando su propia ley de hielo, pero que normalmente cuando quiere demostrarle su amor, le hace la cama.