La depilación, todo un ritual de belleza entre Alyson, Marco y Aylén

Parece que los rituales de belleza acercan posturas entre amigos y aunque de momento no hemos visto a Marco y Aylén quitarse algún que otro vello haciendo alarde de su amor, el triángulo que comenzó siendo un infierno de incomodidades entre ambos está relajando sus tensiones quitándose pelos no deseados. Además, mientras sucedía todo esto, no había ni rastro de Aylén. Parece que la argenita ya no se siente preocupada de que Marco y Alyson pasen tiempo juntos sin estar cerca de ella.