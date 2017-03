'Gran Hermano VIP': Aylén rompe en lágrimas cansada de ser juzgada

Aylén Milla, la novena expulsada de la casa de 'Gran Hermano VIP' se ha sometido a "El Juicio" durante el debate de cada domingo. La novia de Marco Ferri que entró en Guadalix con la esperanza de arreglar las cosas con su novio, se ha roto en lágrimas cuando le han preguntado si cree que ha estropeado el concurso del italiano. A pesar de que la mayoría de los colaboradores se han posicionado a su favor, la audiencia a través de la app, le ha señalado como culpable con un 78% de los votos. "Estoy cansada de que me juzguen, que me juzgue Dios y no me toquen los cojones", ha dicho Aylén llena de rabia.