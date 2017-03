Sergio Ayala, de Ivonne Reyes: “Me he dado cuenta de que la echo mucho de menos"

Sergio Ayala, el séptimo expulsado de ‘Gran Hermano VIP’, ha confesado nada más entrar en el plató lo mucho que echa de menos a Ivonne Reyes. “Los sentimientos que estaban dentro de la casa, los he trasladado fuera porque me he dado cuenta de que la echo mucho de menos”, ha dicho el concejal del PP. Además, también ha desvelado que aunque en la casa pareciese que no se enteraba de muchas cosas que pasaban, tenía un sitio estratégico en el sofá desde el cual veía y escuchaba todo lo que sucedía.